"Mon état ne me le permet pas... " Pascal Obispo s'exprime après son malaise

Les premiers mots de Pascal Obispo, après son malaise survenu hier, étaient particulièrement attendus. Le chanteur de 56 ans a choisi de s'exprimer sur sa page Instagram, pour remercier tous ceux qui lui ont envoyé des messages, pour s'excuser auprès de ses fans mais également pour leur annoncer qu'il était contraint d'annuler plusieurs shows à venir.

"Merci infiniment pour tous vos messages qui me vont droit au Coeur. Voici le mien pour vous rassurer sur mon état de santé, bien meilleur qu'hier. Je reprendrai la route dès que possible. Je suis profondément désolé pour ce concert et ces retrouvailles manquées hier soir à Toulouse avec @100pour100radio mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Vous me connaissez, je ne suis pas homme à renoncer. Nous ferons ce concert, tout comme ceux de cette semaine, mais un peu plus tard car à l'heure où je vous parle, mon état ne le permet pas ...", débute-t-il son message. Les médecins ont mis le chanteur au "repos forcé" et c'est pourquoi il est obligé d'annuler ses prestations à Bordeaux, Marseille ou encore Reims.

Quant au Téléthon, un grand rendez-vous qui lui tient énormément à coeur, Pascal Obispo a encore l'espoir d'être rétabli pour y participer : "Je me faisais aussi une joie et un devoir d'être là samedi pour le @telethon_france si important pour la recherche et ma petite Eugénie @caroline_couedel, entre autres enfants qui ont tant besoin de nous. Je ferai tout pour être là !"