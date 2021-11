Pascal Obispo victime d'un malaise lors d'un concert : le chanteur hospitalisé

À 56 ans, Pascal Obispo est une véritable machine ! En effet, toujours aussi passionné de musique et de scène, le chanteur avait hâte de retrouver son public après deux années compliquées en raison de l'épidémie de Covid-19. Il avait même un nouvel album à défendre intitulé France, dans lequel il présente de nouveaux titres et reprend des plus classiques comme Tu trouveras de Natasha Saint-Pier. Malheureusement lundi soir, Pascal Obispo n'a pas pu faire le show comme il l'aurait souhaité. En effet, d'après les informations de BFMTV, l'ancien coach de The Voice a été pris d'un malaise sur scène. La Dépêche évoque cependant un malaise en coulisses.

Pascal Obispo était à Bruguières près de Toulouse (Haute-Garonne) et devait se produire lors d'un concert privé pour les auditeurs de 100% radio lorsqu'il ne s'est pas senti bien. Selon les informations de nos confrères, "un médecin présent dans la salle l'a pris en charge tout de suite et a pu l'examiner". Ce dernier a d'abord cru à un malaise cardiaque et a contacté le SAMU. En réalité, Pascal Obispo n'a été victime que d'un simple malaise vagal "dû à du surmenage et de la fatigue". Il reste néanmoins toujours hospitalisé pour y suivre une série d'examens. "Les jours de Pascal Obispo ne sont évidemment pas en danger", a tenu à rassurer 100% radio après l'annulation soudaine du concert.

Pascal Obispo multiplie les apparitions publiques ces dernières semaines pour la promotion de son album France, ce projet personnel qu'il aurait souhaité que France Gall enregistre dans le passé. Il a notamment fait la tournée des plateaux télé, allant de Touche pas à mon poste à C à vous, et en passant par Télématin, On est en direct ou encore Les enfants de la télé. Il a également mis en boîte des émissions musicales comme La Grande soirée des duos mais aussi La boîte à secrets. Bref, difficile de passer à côté de l'artiste qui va désormais certainement lever le pied pour se reposer un peu ! Nous lui souhaitons un bon rétablissement.