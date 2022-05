Diaporama : Patrick Bruel toujours très proche de son ex Amanda Sthers : ce message qui en dit long...

Amanda Sthers et Patrick Bruel - Exclusif - Prix Special - Amanda Sthers recoit la medaille des Arts et des Lettres au restaurant BBB entouree de ses plus proches amis et de sa famille a Paris.

Exclusif - Amanda Sthers et Patrick Bruel - People en backstage lors du premier jour du concert de Patrick Bruel lors de sa tournée "Ce soir on sort..." à Paris La Défense Arena le 6 décembre 2019. © Coadic Guirec/Bestimage

Exclusif - Patrick Bruel - 10ème édition du concert caritatif "Leurs voix pour l'espoir" au profit de la fondation ARCAD (Aide et recherche en Cancérologie Digestive) et la lutte contre le cancer du pancréas à l'Olympia à Paris le 11 octobre 2021. © Marc Ausset-Lacroix - Pierre Perusseau / Bestimage

Patrick Bruel et Amanda Sthers - Marche républicaine pour Charlie Hebdo à Paris, suite aux attentats terroristes survenus à Paris les 7, 8 et 9 janvier. Paris, le 11 janvier 2015.

15 / 17

AMANDA STHERS ET PATRICK BRUEL - LES STARS DU MONDE ENTIER VIENNENT S' ECLATER AU VIP ROOM DE SAINT TROPEZ

INTERNATIONAL STARS ARE HAVING FUN AT THE " VIP ROOM " NIGHT CLUB IN SAINT TROPEZ