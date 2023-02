Diaporama : Patrick Poivre d'Arvor et Claire Chazal, une "relation toxique" ? Un journaliste se penche sur leur romance

8 / 14

Patrick Poivre d'Arvor et Claire Chazal - 11ème édition du "BGC Charity Day" à Paris le 11 septembre 2015 en mémoire aux 658 collaborateurs du groupe BGC partners (leader mondial du courtage interbancaire) disparus il y a 14 ans dans les attentats du World Trade Center le 11 septembre 2001. Les people sont courtier d'un jour pour encourager les clients à passer ce jour là le maximum d'ordres dans la salle des marchés d'Aurel BGC au 62, rue de Richelieu 75002 Paris. Chaque 11 septembre , la totalité du chiffre d'affaire réalisé par le groupe sera reversée à des associations. 11th edition of the " BGC Charity Day" in Paris September 11, 2015 in memory of the 658 employees of the BGC Partners Group (world leader interbank brokerage) disappeared 14 years ago in the attacks on the World Trade Center on September 11 , 2001. The people broker is a day to encourage customers to spend that day the maximum of orders in the Hall of Aurel BGC markets at 62 rue de Richelieu 75002 Paris . Every September 11 , the total turnover achieved by the group will go to associations © BestImage