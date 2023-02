Patrick Poivre d'Arvor et Claire Chazal, une "relation toxique" ? Un journaliste se penche sur leur romance

Le journaliste Romain Verley continue de décrypter en long et en large la vie de Patrick Poivre d'Arvor. Plusieurs mois après la diffusion d'un premier portrait dans Complément d'enquête, il s'apprête à publier le livre Prince Noir, qui sort ce mercredi 8 février. À travers ses 375 pages, Romain Verley tente de percer le mystère de l'ancienne vedette de TF1, évoquant notamment bien sûr les 22 femmes qui ont porté plainte contre lui, dont 11 pour viol. C'est également l'occasion de se replonger dans l'intimité de l'homme de télé et dans ses drames personnels, comme la mort de sa fille Solenn, qui a mis fin à ses jours à 19 ans.

Un chapitre est également consacré à Claire Chazal. Car, comment passer à côté de la journaliste qui a vécu une longue histoire d'amour avec Patrick Poivre d'Arvor il y a près de 30 ans, laquelle aurait été "toxique" comme le souligne Le Parisien. "Claire Chazal fait partie de l'histoire, car ils ont eu une relation pendant plusieurs années, qui a fait régulièrement la une de Paris Match. Il faut raconter cela, car la liaison du duo choc des présentateurs de TF1 a contribué à la fascination des Français pour ces deux personnages", explique Romain Verley à nos confrères.

Tout le monde était au courant à TF1, mais il ne fallait pas que ça se sache

Leur idylle était d'autant plus passionnante qu'un enfant en est issu. En effet, le 29 avril 1995, Claire Chazal donne naissance à François. PPDA ne reconnaît toutefois en être le père qu'en 2005, dans son livre Confessions. "Ils ont eu un enfant, dont ils ont caché l'identité du père. Tout le monde était au courant à TF1, mais il ne fallait pas que ça se sache. C'était risible", Romain Verley commente-t-il à ce sujet.

Pour écrire son livre, le journaliste s'est appuyé sur des témoignages, de victimes mais aussi de proches restés dans l'anonymat. Il a également relu avec attention tous les livres de l'ex-star du JT, dans lesquels il a trouvé des "passages effarants" qui laissent des indices selon lui sur "sa fascination pour les femmes". En revanche, Romain Verley n'a pas obtenu de déclarations officielles de Patrick Poivre d'Arvor ni de "son clan". "Je n'ai eu que des refus polis", a-t-il fait savoir, précisant : "Ils m'ont laissé travailler pendant un an et demi". L'auteur n'a ainsi pu que constater de "l'aura" dont bénéficiait son sujet encore aujourd'hui. "Il y a une omerta très forte dans son entourage. Il est toujours aussi compliqué de parler de PPDA, qui a quitté le JT il y a treize ans et qui a un genou à terre", est-il obligé de reconnaître.

PPDA le Prince noir pourra-t-il sortir ?

Ce mardi 7 février, Le Parisien a apporté une nouvelle information de taille. Il se pourrait bien que le livre de Romain Verley ne puisse pas sortir, moins de vingt-quatre heures avant sa parution. En effet, l'une des victimes présumées de Patrick Poivre d'Arvor a saisi la justice pour "atteinte à la vie privée", obligeant le tribunal de Paris à devoir statuer en référé à partir de 14 heures aujourd'hui. "Cette femme déplore de voir pour la première fois le récit détaillé de son viol écrit noir sur blanc alors qu'elle ne l'a jamais elle-même rendu public, ni rencontré l'auteur du livre ou donné d'accord à la publication d'extraits de son audition par la police en mars 2021", indique Le Parisien.

Si la supposée victime de Patrick Poivre d'Arvor avait participé à une émission organisée par Mediapart regroupant d'autres femmes, cette dernière n'avait pas évoqué les faits pour lesquels elle a porté plainte en juin 2021. Elle a ainsi demandé que les extraits la concernant dans PPDA le prince noir soient supprimés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, "pour protéger sa vie privée et son entourage familial et professionnel". Une demande qui n'a peu de chance d'aboutir comme le précise Le Parisien.

Patrick Poivre d'Arvor reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.