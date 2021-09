Diaporama Pelé à nouveau hospitalisé : sa fille donne les premières nouvelles

Pelé et Diego Maradona s'affrontent lors d'un match de football amical au Palais Royal à Paris le 9 juin 2016.

L'ancien footballeur international brésilien, Pelé (Edson Arantes do Nascimento) et le footballeur international français qui évolue au poste d'attaquant au Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappé, lors de la soirée organisé par l'horloger suisse Hublot "Hublot loves football" à l'hôtel Lutetia, dans le 6ème arrondissement de Paris, France, le 2 avril 2019. Pelé et Kylian Mbappé sont les ambassadeurs de la Maison Hublot. © Cyril Moreau/Bestimage