Diaporama : Pierre Ménès soupçonné d'agressions sexuelles : le verdict de son procès est tombé...

Pierre Ménès soupçonné d'agressions sexuelles : le verdict de son procès est tombé...

Le jugement vient de tomber dans le procès de Pierre Ménès

Le journaliste de 59 ans a été jugé ce 8 mars pour deux affaires distinctes dans lesquels il est soupçonné d'agressions sexuelles

Les faits remontent à juin 2018 pour la première affaire et novembre 2021 pour la seconde

Pierre Ménès est accusé d'avoir agressé sexuellement deux employées d'un magasin Nike et 2018, ainsi qu'une hôtesse du Parc des Princes en 2021

Lors du procès, le tribunal correctionnel de Paris a requis ce mercredi huit mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende contre le journaliste

Pour l'heure, on ne sait pas encore si Pierre Ménès fera appel de sa condamnation

