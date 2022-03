Diaporama Pierre Niney : Sa fille Lola joue les stylistes... à seulement 4 ans !

Pierre Niney et sa compagne Natasha Andrews - Photocall de la 47ème édition de la cérémonie des César à l'Olympia à Paris. © Borde-Jacovides/Bestimage

Natasha Andrews a remercié sa fille Lola pour son magnifique look pour la cérémonie des César. @ Instagram / Natasha Andrews

4 / 18

Pierre Niney (habillé en Dior Homme et montre Montblanc) et sa compagne Natasha Andrews (habillée en Dior et bijoux Van Cleef & Arpels) - Photocall de la 47ème édition de la cérémonie des César à l'Olympia à Paris, le 25 février 2022. © Borde-Jacovides/Bestimage