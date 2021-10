Diaporama Plus belle la vie : Adriana Karembeu sondée par son mari sur ses scènes d'amour avec Simon Ehrlacher

1 / 15 Plus belle la vie : Adriana Karembeu sondée par son mari sur ses scènes d'amour avec Simon Ehrlacher

2 / 15 Exclusif - André Ohanian et Adriana Karembeu participent à la 5 ème édition du festival "Les Écrans de L'Humour" à Marseille © Philippe Doignon / Laurent Vu / Bestimage

3 / 15 Simon Ehrlacher au photocall de la série "Plus belle la vie" lors de la 23ème édition du Festival de la Fiction tv de la Rochelle 2021, à La Rochelle, France, le 18 septembre 2021. © Jean-Marc LHomer/Bestimage





4 / 15 Adriana Karembeu et son mari André (Aram) Ohanian sont au Yacht Club de Monaco dans le cadre de la 12 ème Monaco Classic Week à Monaco le 10 septembre 2015.

5 / 15 Exclusif - Adriana Karembeu et son mari André Ohanian - Le jury et les invités posent et déjeunent juste avant le début du défilé de la 15ème édition de "Top Model Belgium" au Lido à Paris, le 3 février 2019. © Philippe Doignon / Denis Guignebourg / Bestimage

6 / 15 Exclusif - André Ohanian et Adriana Karembeu participent à la 5 ème édition du festival "Les Écrans de L'Humour" à Marseille le 12 septembre 2015 © Philippe Doignon / Laurent Vu / Bestimage

7 / 15 Exclusif - Adriana Karembeu Ohanian et sa fille Nina à l'occasion de l'année internationale de l'infirmière et de la sage-femme © Bruno Bebert / Bestimge





8 / 15 Exclusif - Adriana Karembeu enceinte de 7 mois et demi et son mari André Ohanian sont de retour à Monaco le 1er juin 2018 ou elle va accoucher au mois de juillet. Le couple amoureux plus que jamais se promène sur le port Hercule de Monaco.

9 / 15 Exclusif - Adriana Karembeu - Le jury et les invités posent et déjeunent juste avant le début du défilé de la 15ème édition de "Top Model Belgium" au Lido à Paris. © Philippe Doignon / Denis Guignebourg / Bestimage

10 / 15 Adriana Karembeu enceinte et son mari André Ohanian - No Tabloids - 70ème édition du gala de la Croix Rouge monegasque à Monaco le 27 juillet 2018. © Pierre Villard/Le Palais Princier/Monte-Carlo-SBM via Bestimage

11 / 15 L'ambassadrice du Château Marojallia, Adriana Karembeu (enceinte) est invité de la célèbre Fête de la Fleur 2018 organisé par la Commanderie du Bontemps de Médoc dans le Jardin Public de Bordeaux, France, le 15 juin 2018. © Patrick Bernard-Fabien Cottereau/Bestimage

12 / 15 Simon Ehrlacher "Plus Belle La Vie" - Photocall lors du Festival de la Fiction de La Rochelle. Le 18 septembre 2021 © Christophe Aubert via Bestimage

13 / 15 Adriana Karembeu avec sa fille Nina, le 26 mai 2019

14 / 15 Simon Ehrlacher au photocall de la série "Plus belle la vie" lors de la 23ème édition du Festival de la Fiction tv de la Rochelle 2021, à La Rochelle, France, le 18 septembre 2021. © Jean-Marc LHomer/Bestimage