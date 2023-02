Diaporama : Prince Harry : Ses conditions pour venir au couronnement dévoilées, son père Charles III est furieux

1 / 23 Prince Harry : Ses conditions pour venir au couronnement dévoilées, son père Charles III est furieux

2 / 23 Des sources proches du palais de Buckingham ont annoncé un court échange entre le prince Harry et son père, le roi Charles III. Le prince Harry et Meghan Markle lors du photocall de la soirée caritative Robert F. Kennedy Human Rights à New York. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

3 / 23 Le fils cadet de la famille aurait, selon eux, annoncé des exigences à respecter avant de confirmer sa venue au couronnement. Le prince Charles, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles - La famille royale d'Angleterre lors de la parade aérienne de la RAF pour le centième anniversaire au palais de Buckingham à Londres. Le 10 juillet 2018 © BestImage, Agence / Bestimage

4 / 23 Leur échange aurait tourné notamment autour d'une rencontre avant le week-end entre Charles III et ses fils William et Harry. Le prince Harry, Megan Markle et Kerry Kennedy au photocall de la soirée de gala "Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope 2022" à l'hôtel Hilton de New York City, New York, Etats-Unis, le 6 décembre 2022. © BestImage, WALTER / BESTIMAGE

5 / 23 Cependant, pas question pour Charles III d'accepter de se soumettre à ce que celui-ci considère comme un chantage. Le prince William, duc de Cambridge et le prince Harry à la premiere de Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi au Royal Albert Hall à Londres, le 12 décembre 2017 © BestImage, Agence / Bestimage

6 / 23 Le prince Harry veut des excuses publiques de son frère, le prince William... qui considèrerait quant à lui ne rien avoir à se reprocher et qui refuserait donc de s'y soumettre. Le prince Harry et Megan Markle au photocall de la soirée de gala "Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope 2022" à l'hôtel Hilton de New York City, New York, Etats-Unis, le 6 décembre 2022. © BestImage, WALTER / BESTIMAGE

7 / 23 La participation au couronnement du prince Harry est plus que jamais en suspens, surtout que les festivités tombent le jour du quatrième anniversaire du petit Archie, le fils aîné qu'il a eu avec sa femme Meghan Markle. Le prince Harry et Megan Markle au photocall de la soirée de gala "Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope 2022" à l'hôtel Hilton de New York City, New York, Etats-Unis, le 6 décembre 2022. © BestImage, WALTER / BESTIMAGE

