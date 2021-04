Diaporama Prince William, futur roi à la place de Charles ? Il est "le premier choix et de loin"

Prince William, futur roi à la place de Charles ? Il est "le premier choix et de loin"

La reine Elisabeth II d'Angleterre, Le prince Charles, prince de Galles, Le prince William, duc de Cambridge, Le prince George de Cambridge © Ranald Mackechnie via Bestimage

Le prince William, duc de Cambridge et son père le prince Charles, prince de Galles célèbrent la fête des pères et l'anniversaire du duc le même jour à Londres. Le prince William est né le 21 juin 1982.

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex (enceinte de son fils Archie), assistent à la finale de basketball en fauteuil roulant aux Invictus Games à Sydney.

Le prince George de Cambridge prépare, sous le regard bienveillant du prince William, duc de Cambridge, du prince Charles, prince de Galles et de la reine Elisabeth II, des puddings de Noël, dans le cadre du lancement de l'initiative 'Together at Christmas' de la Royal British Legion au Palais de Buckingham, le 21 décembre 2019.