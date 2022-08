Diaporama : Priscilla : La poitrine dénudée, la chanteuse dévoile de belles photos sous le soleil

6 / 11

Exclusif - Priscilla Betti durant l'enregistrement de l'émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 juin sur M6. Le 17 mai 2022. L'émission mettra en concurrence 1000 participants dans le public. Munis d'un bracelet électronique, d'un casque et d'un micro chacun, qui leur permettront de chanter simultanément avec l'artiste présent sur scène, ils seront jugés par des experts en coulisses puis éliminés au fil des chansons jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un : le meilleur chanteur de karaoké de France. C'est avec une application créé spécialement pour cette émission que les candidats pourront être repérés par les experts et voir leur bracelet électronique passer au rouge ou au vert et ainsi continuer l'aventure. Un dispositif technologique inédit et unique au monde que les téléspectateurs pourront découvrir lors de la diffusion de l'émission cet été. © Bruno Bebert / Bestimage