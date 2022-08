Priscilla : La poitrine dénudée, la chanteuse dévoile de belles photos sous le soleil

Priscilla, qui aime bien surprendre ses fans par ses changements de look, continue sa carrière de chanteuse avec la même passion même si les projecteurs sont un peu moins braqués sur elle aujourd'hui que dans le passé. La jeune femme, qui va souffler une bougie de plus le 2 août, indique ainsi sur ses réseaux sociaux se produire via Golden Live Band, une formation qui propose des prestations dans un cadre privé aussi bien pour des mariages que pour des entreprises. Vivant sa vie près de la mer, loin du show business et des mondanités parisiennes, Priscilla semble très épanouie.