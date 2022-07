Priscilla Betti : Tresses blondes, make-up doré... l'artiste presque méconnaissable

Priscilla Betti ne monte pas sur la scène des festivals comme de nombreuses stars de la chanson mais ça ne l'empêche pas de pousser la chansonnette sur la Côte d'Azur. Tous les ans, l'artiste et son acolyte Alex Bruno se produisent dans les restaurants, les hôtels et les plages privées pour animer des soirées, à voir les nombreux posts qu'elle publie sur son compte Instagram. Un travail qu'elle combine depuis l'année dernière avec son métier de chroniqueuse télé dans les émissions Back to... et Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier, toutes deux diffusées sur W9.

Si elle ne monte presque plus sur les grandes scènes, Priscilla Betti n'a pas abandonné la musique pour autant. Le confinement, qu'elle a passé avec sa soeur Sandra, a d'ailleurs été source de création comme elle le confiait en exclu à Purepeople en avril 2020 : "Nous, j'avoue, on fait le plus de bruit puisque c'est casseroles, cuillères en bois et compagnie. Et en plus de ça, ma soeur est chanteuse, moi aussi, donc de temps en temps on pousse la chansonnette." À quand le duo ?