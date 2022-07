Amel Bent change radicalement de look pour l'été, le résultat est bluffant

On peut dire qu'Amel Bent n'a pas peur de viser la lune, particulièrement depuis que les derniers mois se sont écoulés. En avril dernier, la chanteuse de 37 ans donnait naissance à son troisième enfant, un petit garçon prénommé Zayn, né de sa relation avec l'homme d'affaires Patrick Antonelli. Le bonheur absolu aura été de courte durée pour l'artiste qui s'est vite retrouvée à gérer un quotidien de maman solo après l'incarcération temporaire de son chéri – il a été récemment libéré de prison. Couche, biberons, attentions pour ses deux filles Sofia, 6 ans et Hana, 4 ans, carrière à gérer, dont la sortie de son nouveau titre Lossa... En bref, Amel Bent n'a pas chômé.

La maman révélait même au cours d'un live Instagram que si les dernières semaines avaient été explosives d'un point de vue gestion d'emploi du temps, Amel Bent a géré d'une main de fer cette nouvelle vie à 100 à l'heure. Alors désormais, place à un peu de temps pour elle. C'est exactement ce qu'elle s'est offert ce lundi 25 juillet. En story Instagram (voir diaporama), l'interprète de Ne retiens pas tes larmes a dévoilé sa nouvelle tête après avoir fait un petit tour chez une amie coiffeuse, spécialisée dans le tissage et les tresses.

Amel Bent a donc dit au revoir à sa crinière de lionne, aussi magnifique soit-elle, pour adopter de grosses tresses noires, présentes des racines jusqu'aux pointes, lui descendant à hauteur de fesses. De profil comme de face, Amel Bent rayonne et son sourire en dit long sur la satisfaction du travail de sa copine. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la coach de The Voice fait appel à ses talents pour lui offrir un nouveau look.

Il faut croire qu'Amel Bent est coutumière du changement d'apparence après la naissance d'un de ses enfants. En mars 2016 déjà, un mois après avoir accouché de Sofia, la jeune maman dévoilait une toute nouvelle coupe, toute en boucles. Un style qui avait fait sensation et que la chanteuse, adepte des relookings capillaires, pourrait bien de nouveau adopter dans un avenir proche...