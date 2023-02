Diaporama : Robe fendue, culotte apparente et maxi-décolleté : Jennifer Lopez renversante aux Grammy's, Ben Affleck subjugué

1 / 17 Robe fendue, culotte apparente et maxi-décolleté : Jennifer Lopez renversante aux Grammy's, Ben Affleck subjugué

2 / 17 Ben Affleck et Jennifer Lopez affichent leur amour retrouvé sur le red carpet du film "The last Duel" lors du 78ème festival international du film de Venise, la Mostra. © BestImage

3 / 17 Exclusif - Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) sortent prendre un café en amoureux chez Starbucks à Santa Monica le 12 décembre 2022. © BestImage

4 / 17 Exclusif - Jennifer Lopez s'est rendue dans une clinique de soins de la peau à Beverly Hills le 15 decembre 2022. © BestImage

5 / 17 Exclusif - Jennifer Affleck (Lopez) quitte un institut de beauté après son soin à Beverly Hills, le 2 décembre 2022. © BestImage

6 / 17 Exclusif - Jennifer Lopez fait son shopping de Noël à Los Angeles le 14 décembre 2022. © BestImage

7 / 17 Exclusif - Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) sortent prendre un café en amoureux chez Starbucks à Santa Monica le 11 décembre 20222. © BestImage

8 / 17 Exclusif - Jennifer Lopez fait du shopping à Beverly Hills le 15 decembre 2022. © BestImage

10 / 17 Exclusif - Jennifer Affleck (Lopez) en séance photo pour la boisson énergisante "Bodyarmor Sports Drink" sur la plage de Malibu, le 30 novembre 2022. Récemment, elle s'est confiée dans une interview sur sa première relation avec son mari, B.Affleck, "Il y a vingt ans, je suis tombée amoureuse de l'amour de ma vie...Maintenant, la chose la plus étonnante, incroyable, incroyable s'est produite...la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est parce que je veux capturer ce moment dans le temps, parce que c'est encore mieux que la première fois...C'était tellement douloureux après notre rupture. Une fois que nous avons annulé ce mariage, il y a 20 ans, j'étais - ce fut le plus grand chagrin de ma vie. Honnêtement, j'avais l'impression que j'allais mourir", avant d'ajouter "Cela m'a plongé dans une spirale pendant les 18 années suivantes où je n'arrivais tout simplement pas à bien faire les choses. Impossible de faire les choses correctement. Mais maintenant, 20 ans plus tard, il a une fin heureuse. © BestImage

11 / 17 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) poursuivent leur lune de miel à Paris avec leurs enfants respectifs Seraphina, Maximilian et Emme, le 26 juillet 2022. En quittant l'hôtel de Crillon, ils sont allés au Café Marly, face à la cour du Louvre. Merci de flouter le visage des enfants avant parution. © BestImage

12 / 17 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez), accompagnés de leurs enfants respectifs Seraphina et Emme, rentrent à l'hôtel de Crillon après un passage à la parfumerie "Sephora" sur les Champs-Elysées à Paris, le 25 juillet 2022. En quittant le van, les demi-soeurs très complices, Seraphina et Emme semblent faire la course jusqu'à l'entrée du palace. Ben Affleck et sa femme J.Lopez passent leur voyage de noces à Paris, avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme. © BestImage

13 / 17 Exclusif - Jennifer Lopez fait son shopping de Noël à Los Angeles le 14 décembre 2022. © BestImage

15 / 17 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) ont visité le musée de l'Orangerie avec leurs enfants respectifs Seraphina, Violet, Maximilian et Emme lors de leur lune de miel à Paris, le 25 juillet 2022. © BestImage

16 / 17 Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) se promènent sur le Pont du Carrousel et arrivent devant la Pyramide du Louvre le jour du 53ème anniversaire de J.Lo lors de leur lune de miel à Paris le 24 juillet 2022. © BestImage