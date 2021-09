Diaporama Robin Williams "incroyablement irritant" : cet acteur à qui il n'a pas laissé un bon souvenir

Ethan Hawke à son arrivée à la première du film "First Reformed" au 55ème Festival International du Film de Karlovy Vary. Le 27 août 2021 © Future-Image / Zuma Press / Bestimage

Robin Williams, Matt Damon et Ben Affleck aux Oscars en 1998, avec leurs tropées pour le film "Will Hunting".

Ethan Hawke et Robert Sean Leonard présentent le film "Le Cerle des poètes disparus" au Festival de Cannes en 1990.

Les fans déposent des fleurs et des messages sur l'étoile de Robin Williams pour lui rendre hommage sur Hollywood Boulevard à Los Angeles, le 12 août 2014.

7 / 16

Ethan Hawke à la 25ème soirée annuelle The New Group à New York, le 9 mars 2020