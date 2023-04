Diaporama : Samuel Le Bihan : Sa très jeune compagne Stefania, entièrement nue et bien entourée au bord de la piscine

Samuel Le Bihan : Sa très jeune compagne Stefania, entièrement nue et bien entourée au bord de la piscine

Samuel Le Bihan et sa chérie Stefania sur Instagram. © Samuel Le Bihan

La compagne de Samuel Le Bihan a partagé une photo torride sur les réseaux sociaux. Samuel Le Bihan et sa compagne Stefania Cristian - Lancement de la nouvelle collection de lunettes de sport Tommy Hilfiger en présence de ses ambassadeurs S. Ramos, S. James et N. Pescetto au Palais De Tokyo à Paris le 29 mars 2023. © Veeren/Bestimage © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

6 / 13