Diaporama Ségolène Royal impitoyable avec Anne Hidalgo : nouvelle attaque en règle !

Ségolène Royal expliquant sa position face aux candidatures de gauche pour les présidentielles 2022. Selon elle, le vote utile est celui pour Jean-Luc Mélenchon et elle conseille à la socialiste Anne Hidalgo de se retirer de la course.

Ségolène Royal et Anne Hidalgo - Hommage national à Simone Veil dans la cour d'Honneur des Invalides à Paris, France, le 5 juillet 2017

Ségolène Royal et Anne Hidalgo allument la Tour Eiffel en vert pour fêter l'entrée en vigueur de l'accord de Paris sur le climat à Paris le 4 novembre 2016

Ségolène Royal et Anne Hidalgo - Présentation des actions déployées à l'occasion de l'entrée en vigueur de l'Accord de Paris au ministère de l'environnement. Le 4 novembre 2016

Ségolène Royal et Anne Hidalgo - Avant première du documentaire "Before the flood" au théâtre du Chatelet à Paris le 17 octobre 2016.