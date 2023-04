Diaporama : Serge Gainsbourg : Sa fille Charlotte très émue en ce jour spécial, elle fait une grande annonce sur la maison du chanteur

© BestImage, Michel MARIZY via Bestimage

Voilà bien longtemps qu'elle avait ce projet en tête. Archives - En France, à Paris, Serge Gainsbourg chez lui avec sa fille Charlotte dans son hotel particulier de la rue de Verneuil. © Michel Marizy via Bestimage © BestImage, Michel MARIZY via Bestimage

32 ans après la mort du chanteur, le public va avoir accès à son intimité comme rarement. Archives - Charlotte et Serge Gainsbourg à la soirée des César au Fouquet's. © BestImage, RINDOFF-PATERSON / BESTIMAGE

7 / 13