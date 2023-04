Serge Gainsbourg : Sa fille Charlotte très émue en ce jour spécial, elle fait une grande annonce sur la maison du chanteur

Voilà bien longtemps qu'elle avait ce projet en tête. Charlotte Gainsbourg, qui voulait transformer les appartements privés de son père Serge Gainsbourg en musée, va enfin avoir l'esprit tranquille. C'est officiel : 32 ans après la mort de la légende, le public va avoir accès à son intimité... comme rarement. Sur son compte Instagram, sa chanteuse de fille l'a annoncé le dimanche 2 avril avec une émotion particulière. "Il aurait 95 aujourd'hui, rappelle la compagne d'Yvan Attal. Je suis très fière d'annoncer l'ouverture de la billetterie de la Maison Gainsbourg, un long travail qui enfin verra le jour le 20 septembre 2023."

Depuis la disparition de Serge Gainsbourg , datant de 1991, les fans de l'artiste se rendent en pélerinnage devant le 5 bis de la rue de Verneuil, dans le 7e arrondissement de Paris. Beaucoup rêvaient de pouvoir entrer entre ces quatre murs. Ce sera très prochainement possible. Munis d'un billet, les visiteurs pourront d'abord pénétrer dans la maison, puis le parcours se poursuivra au 14 de cette même rue où un "musée retracera la vie de mon père à travers ses oeuvres et sa collection de pièces emblématiques", précise Charlotte Gainsbourg dans un communiqué transmis à l'AFP. Les festivités se termineront, finalement, dans une librairie-boutique ainsi que dans le Gainsbarre, un café et piano-bar.

"J'espère proposer au public une expérience à part, qui donnera peut-être une nouvelle écoute à son oeuvre, poursuit-elle. Une expérience si possible à la hauteur de ce qu'il nous a laissé". Serge Gainsbourg a vécu pendant 22 ans au 5 bis rue de Verneuil. A cette adresse, il a vécu des vertes et des pas mûres, notamment avec Charlotte Gainsbourg et Jane Birkin. Si l'on en croit la rumeur, l'intérieur est resté parfaitement intact depuis sa mort, le 2 mars 1991. En imaginant ce nouveau lieu de culture, Charlotte Gainsbourg espère accueillir près de 100 000 visiteurs par an. Elle souhaite également offrir une programmation in situ, digitale et hors les murs. Il faudra être rapide pour faire partie des premiers visiteurs : la billetterie ouvre à partir du mardi 4 avril, exclusivement en ligne, pour des premières réservations de septembre à décembre 2023.