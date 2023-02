Diaporama : Shy'm, maman de Tahoma : prise au dépourvu, elle dégaine un système D magique !

6 / 18

Un autre moment de qualité passé entre mère et fils qui donne du baume au coeur Exclusif - Shy'm - Enregistrement de l'émission "Les stars chantent pour le Sidaction - 40 ans de chansons de Céline Dion" au Palais des Sports à Paris. Le 16 mars 2022 © Cyril Moreau-Coadic Guirec / Bestimage À l'occasion de la 29e édition du Sidaction, sous la présidence de L.Renaud et de J.P.Gaultier, France 2 propose une grande émission événement au Dôme de Paris afin de parcourir en chansons les 40 ans de carrière de la plus grande voix francophone : Céline Dion. Le chanteur V.Niclo endossera, le temps d'un soir, le rôle de maître de cérémonie et accueillera sur scène plusieurs générations d'artistes pour chanter le répertoire de la star internationale dans des tableaux conçus et chorégraphiés spécialement pour l'émission. Tout au long de la soirée, les artistes interprèteront quelques-uns des plus grands succès de Céline Dion, tels que : Pour que tu m'aimes encore, J'irai où tu iras, S'il suffisait d'aimer, Encore un soir, All by myself, Parler à mon père, Ziggy - un garçon pas comme les autres, My heart will go on, On ne change pas, etc. Une grande soirée d'engagement pour l'association Sidaction afin de sensibiliser les téléspectateurs et faire appel à leur générosité. © BestImage, Cyril Moreau - Guirec Coadic / Bestimage