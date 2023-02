Shy'm, maman de Tahoma : prise au dépourvu, elle dégaine un système D magique !

Les annonces de grossesse chez nos amies les chanteuses se font de plus en plus en musique ! En 2011, Beyoncé avait révélé être enceinte sur la scène des MTV Video Music Awards. Récemment, c'est Rihanna qui profitait de la mi-temps du Super Bowl qu'elle avait la lourde tâche d'assurer pour annoncer qu'elle attendait son deuxième enfant, neuf mois après la naissance de son fils, fruit de ses amours avec le rappeur ASAP Rocky.

À l'automne 2020, c'est Shy'm, Tamara Marthe de son vrai nom, qui révélait par le biais du clip de sa chanson intitulée Boy, l'arrivée prochaine de son premier enfant et le sexe de ce dernier par la même occasion ! Le petit garçon a pointé le bout de son nez le 22 janvier 2021 pour le plus grand bonheur de sa maman. Si Shy'm n'a jamais officiellement dévoilé l'identité du papa et le visage de son fiston prénommé Tahoma, elle n'hésite en revanche pas à partager certains moments passés en compagnie de son bébé avec ses abonnés.

Le dernier en date remonte à cette matinée du jeudi 23 février. Mère et fils ont partagé une petite séance de lecture du Roi Lion. Mais manque de pot, le livre censé faire de la musique au fil des pages n'avait plus de pile. C'était sans compter sur Shy'm, les bons tuyaux. La maman de 37 ans a opté pour un système D des plus agréables puisqu'elle s'est chargée elle-même d'interpréter le titre Hakuna Matata à la place du bouquin. Un moment dévoilé en vidéo dans sa story Instagram (voir notre diaporama) pendant lequel on peut entendre Tahoma gazouiller et rire aux éclats. Ou l'avantage d'avoir une maman artiste.

Une maman comblée et bouleversée

Shy'm ne s'étale pas sur le sujet tous les jours mais elle a fait une exception quelques semaines après la naissance de son fils. Elle révélait tout l'amour qu'elle ressentait pour son fils dans l'émission Insomnie sur France.tv : "Je ressens un amour absolu que je n'avais jamais connu avant. C'est quand même assez fou et assez dévorant. Tu découvres des parties de toi, des émotions que tu ne connaissais pas avant. Je l'ai dans la peau pour la vie ! Et c'est fort, c'est intense !"

Si elle a fait la rencontre d'un des hommes les plus importants de sa vie, elle a aussi fait connaissance avec l'angoisse : "Avec cette naissance est née une angoisse qui sera là à vie mais elle n'est pas forcément négative. De cette angoisse je ne pense pas pouvoir être totalement libre comme j'ai pu l'être avant qu'il soit là. Je ne peux plus m'en foutre comme avant car maintenant, toutes mes décisions me concernant concernent aussi mon enfant." En bref, une maman comme les autres.