Diaporama Suicide de Jeffrey Epstein : abandon des poursuites contre les gardiens de prison

1 / 17 Suicide de Jeffrey Epstein : abandon des poursuites contre les gardiens de prison

2 / 17 Extrait du documentaire de Netflix "Jeffrey Epstein : Filthy Rich", disponible sur la plateforme. Ce documentaire retrace le parcours du puissant milliardaire devenu délinquant sexuel.

3 / 17 Procès de Ghislaine Maxwell pour trafic sexuel à New York. L'accusation a présenté des photos attestant d'une relation entre le délinquant sexuel Jeffrey Epstein et celle qui est accusée d'avoir fait office de "rabatteuse". Les photos ont été récupérées lors d'un raid du FBI au manoir d'Epstein dans l'Upper East Side. © US Attorney Office via Zuma Press/Bestimage

4 / 17 Bobbi Sternheim, avocate de la défense de Ghislaine Maxwell, fait une déclaration à la presse après que le tribunal ait reconnu Ghislaine Maxwell coupable de 5 des 6 chefs d'accusations le 29 décembre 2021. © Lev Radin/Pacific Press via ZUMA Press Wire / Bestimage

5 / 17 Photo du prince Andrew avec Ghislaine Maxwell et Virginia Giuffre. Extrait du documentaire de Netflix "Jeffrey Epstein : Filthy Rich", disponible sur la plateforme à partir du 27 mai 2020. Ce documentaire retrace le parcours du puissant milliardaire devenu délinquant sexuel, condamné en 2019.

6 / 17 Procès de Ghislaine Maxwell pour trafic sexuel à New York. L'accusation a présenté des photos attestant d'une relation entre le délinquant sexuel Jeffrey Epstein et celle qui est accusée d'avoir fait office de "rabatteuse". Les photos ont été récupérées lors d'un raid du FBI au manoir d'Epstein dans l'Upper East Side. © US Attorney Office via Zuma Press/Bestimage

7 / 17 Procès de Ghislaine Maxwell pour trafic sexuel à New York. L'accusation a présenté des photos attestant d'une relation entre le délinquant sexuel Jeffrey Epstein et celle qui est accusée d'avoir fait office de "rabatteuse". Les photos ont été récupérées lors d'un raid du FBI au manoir d'Epstein dans l'Upper East Side. © US Attorney Office via Zuma Press/Bestimage

8 / 17 Extrait du documentaire de Netflix "Jeffrey Epstein : Filthy Rich", disponible sur la plateforme à partir du 27 mai 2020. Ce documentaire retrace le parcours du puissant milliardaire devenu délinquant sexuel, condamné en 2019.

9 / 17 Procès de Ghislaine Maxwell pour trafic sexuel à New York. L'accusation a présenté des photos attestant d'une relation entre le délinquant sexuel Jeffrey Epstein et celle qui est accusée d'avoir fait office de "rabatteuse". Les photos ont été récupérées lors d'un raid du FBI au manoir d'Epstein dans l'Upper East Side. © US Attorney Office via Zuma Press/Bestimage

10 / 17 Procès de Ghislaine Maxwell pour trafic sexuel à New York. L'accusation a présenté des photos attestant d'une relation entre le délinquant sexuel Jeffrey Epstein et celle qui est accusée d'avoir fait office de "rabatteuse". Les photos ont été récupérées lors d'un raid du FBI au manoir d'Epstein dans l'Upper East Side. © US Attorney Office via Zuma Press/Bestimage

11 / 17 Procès de Ghislaine Maxwell pour trafic sexuel à New York. L'accusation a présenté des photos attestant d'une relation entre le délinquant sexuel Jeffrey Epstein et celle qui est accusée d'avoir fait office de "rabatteuse". Les photos ont été récupérées lors d'un raid du FBI au manoir d'Epstein dans l'Upper East Side. © US Attorney Office via Zuma Press/Bestimage

12 / 17 Jeffrey Epstein et Donald Trump. Extrait du documentaire de Netflix "Jeffrey Epstein : Filthy Rich", disponible sur la plateforme à partir du 27 mai 2020. Ce documentaire retrace le parcours du puissant milliardaire devenu délinquant sexuel, condamné en 2019.

13 / 17 Procès de Ghislaine Maxwell pour trafic sexuel à New York. L'accusation a présenté des photos attestant d'une relation entre le délinquant sexuel Jeffrey Epstein et celle qui est accusée d'avoir fait office de "rabatteuse". Les photos ont été récupérées lors d'un raid du FBI au manoir d'Epstein dans l'Upper East Side. © US Attorney Office via Zuma Press/Bestimage

14 / 17 Procès de Ghislaine Maxwell pour trafic sexuel à New York. L'accusation a présenté des photos attestant d'une relation entre le délinquant sexuel Jeffrey Epstein et celle qui est accusée d'avoir fait office de "rabatteuse". Les photos ont été récupérées lors d'un raid du FBI au manoir d'Epstein dans l'Upper East Side. © US Attorney Office via Zuma Press/Bestimage

15 / 17 Procès de Ghislaine Maxwell pour trafic sexuel à New York. L'accusation a présenté des photos attestant d'une relation entre le délinquant sexuel Jeffrey Epstein et celle qui est accusée d'avoir fait office de "rabatteuse". Les photos ont été récupérées lors d'un raid du FBI au manoir d'Epstein dans l'Upper East Side. © US Attorney Office via Zuma Press/Bestimage

16 / 17 Procès de Ghislaine Maxwell pour trafic sexuel à New York. L'accusation a présenté des photos attestant d'une relation entre le délinquant sexuel Jeffrey Epstein et celle qui est accusée d'avoir fait office de "rabatteuse". Les photos ont été récupérées lors d'un raid du FBI au manoir d'Epstein dans l'Upper East Side. © US Attorney Office via Zuma Press/Bestimage