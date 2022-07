Diaporama : The Voice : Une ex-candidate fait le show devant Emmanuel et Brigitte Macron lors du défilé du 14 juillet

R'Nold et Candice Parise - "The Voice 6", samedi 22 avril 2017, TF1

Candice Parise, aperçue dans "The Voice", chante pour Emmanuel et Brigitte Macron lors du défilé du 14 juillet 2022

Sébastien Lecornu, ministre des Armées - Le président Emmanuel Macron lors du défilé militaire du 14 Juillet à Paris. © Eliot Blondet / Pool / Bestimage

French President Emmanuel Macron with French Army Minister Sebastien Lecornu during the Bastille Day parade Thursday, July 14, 2022 in Paris.