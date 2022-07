The Voice : Une ex-candidate fait le show devant Emmanuel et Brigitte Macron lors du défilé du 14 juillet

Ce jeudi 14 juillet 2022, Emmanuel et Brigitte Macron avaient un rendez-vous qu'ils ne pouvaient pas manquer. Le traditionnel défilé du 14 juillet, sur les Champs-Elysées. Un événement notamment marqué par le baise-main du président de la République à son épouse ou par la présence de Naomi Campbell. Et pour finir en beauté, une ancienne candidate de The Voice (TF1) a fait le show devant le couple présidentiel.

C'est le 22 février dernier que Candice Parise a appris qu'elle allait clôturer le défilé militaire en chanson, devant Emmanuel Macron et Brigitte. Une offre qui ne se refuse pas. Si elle a été choisie, c'est notamment parce que, depuis 2018, elle est la chanteuse officielle des sapeurs-pompiers de Paris. La jeune femme de 34 ans a ainsi donné de la voix depuis la place de la Concorde, sublime dans une robe blanche signée Marck&Balsan, habilleur historique de l'armée. L'une de ses manches était aux couleurs du drapeau de la France. Elle a notamment interprété la chanson inédite France, "une oeuvre qui met en avant tout ce qui fait que l'on peut être fière d'être français" comme elle l'expliquait au Parisien. Accompagnée par le choeur de l'armée française et 150 jeunes de l'Excellence sportive et académique, elle a ensuite chanté La Marseillaise. Une sublime prestation qui a ému Brigitte Macron.

Les téléspectateurs de France 2 qui l'ont suivie ont peut-être reconnu Candice Parise. La charmante brune originaire de Croissy-sur-Seine (Yvelines) n'en était pas à sa première apparition télévisée. En 2006, elle a participé aux sélections du concours de l'Eurovision. Elle est ainsi arrivée jusqu'en finale, mais n'est pas parvenue à convaincre face à Virginie Pouchain. Et en 2017, le public a pu la découvrir dans The Voice. Elle avait intégré l'équipe de Florent Pagny et avait été éliminée lors de l'épreuve des battles.

Candice Parise travaille sa voix depuis qu'elle a l'âge de 11 ans. Elle a notamment eu la chance d'être à l'affiche des comédies musicales Hair, Notre-Dame de Paris, Roméo et Juliette, Les Misérables, Holiday on Ice et Le Magicien d'Oz.