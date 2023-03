Diaporama : Top Chef : Un candidat a été en couple avec une actrice star de TF1

Guillaume Sanchez a en effet été en couple avec Paloma Croquant, star de la série "Munch", sur TF1 Guillaume Sanchez (Chef de l'année) et son ex-compagne Paloma Coquant - Photocall - Remise des GQ Awards "Les Hommes de l'Année 2018" au Centre Pompidou à Paris, le 26 novembre 2018. © Veeren/Bestimage © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

Mais il leur arrivait de faire des apparitions officielles ensemble Paloma Coquant et son ex-compagnon Guillaume Sanchez (Top chef 2017) lors de l'inauguration de la boutique éphémère Maison Carte d'Or à Paris, France, le 4 mai 2017.© Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

En novembre 2019, Paloma Croquant et Guillaume Sanchez ont acceuilli leur premier enfant © Instagram

11 / 12