Top Chef : Un candidat a été en couple avec une actrice star de TF1

Chaque mercredi, M6 régale ses téléspectateurs en soirée avec un numéro inédit de Top Chef 2023. Et cette semaine, le public aura le bonheur de retrouver un ancien candidat. Le principal intéressé est venu juger les participants de cette saison sur une épreuve. Indice : il a été en couple avec une actrice bien connue.

Ce mercredi 15 mars 2023, les candidats encore en compétition devront relever de nouveau défi. Le premier : proposer une forme inédite de StreetFood. Tous se sont rendus dans le plus grand food market d'Europe pour l'occasion. Et ils y ont retrouvé... Guillaume Sanchez, participant de la saison 8 (en 2017). Ce spécialiste en la matière a été appelé pour juger leurs créations. Un retour qui fera plaisir à ses fans qui ont pu le voir évoluer professionnellement depuis son passage dans le programme. En 2019, il a en effet obtenu une étoile pour son restaurant NE/SO. Un prix qu'il a conservé depuis, en plus d'avoir été élu meilleur chef de l'année par GQ.

Une belle histoire d'amour

Côté privé, Guillaume Sanchez se fait en revanche bien plus discret. Mais on sait que par le passé, il a été en couple avec une star de la télévision. Il s'agit de Paloma Croquant, notamment connue pour son rôle de Clarisse Duflot dans la série Munch (TF1). Bien qu'ils préféraient rester discrets, la belle brune de 33 ans et le chef de 32 ans ont déjà fait des apparitions officielles ensemble. En mai 2017, ils ont fait crépiter les flashs des photographes lors de l'inauguration de la boutique éphémère Maison Carte d'Or à Paris. Ils se sont aussi montrés complices en novembre 2018, lors de la soirée de remise des GQ Awards des Hommes de l'année au Centre Pompidou à Paris.

Près d'un an plus tard, à l'occasion d'un séjour à Marrakech, Guillaume Sanchez et Paloma Croquant avaient annoncé qu'ils allaient accueillir leur premier enfant. Un petit garçon prénommé Viggo qui a vu le jour en novembre 2019. Depuis, c'est malheureusement séparément qu'ils l'élèvent puisqu'ils ne forment plus un couple. C'est le chef qui avait officialisé la triste nouvelle en mai 2021, à l'occasion d'une interview pour Vice TV. "On est séparés", avait-il simplement confié. On ignore pour quelle raison cela n'a pas fonctionné ni s'ils ont retrouvé l'amour depuis.