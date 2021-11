Paloma Coquant (Munch) a été en couple avec une star de Top Chef

Dans Munch, à l'antenne de TF1, Paloma Coquant incarne Clarisse Duflot. À l'écran, la comédienne de 32 ans vit une belle histoire d'amour avec Gaspard Morin, un détective privé campé par Aurélien Wiik. Plutôt discrète sur sa vie intime, elle a toutefois partagé quelques instants de son couple passé avec Guillaume Sanchez, véritable star de Top Chef !

Il a participé à la huitième saison du célèbre concours culinaire de M6, en 2017. Les amoureux ont préféré se la jouer discrets sur leur couple, mais n'ont pas hésité à s'afficher complices sur tapis rouge lors d'événements officiels. En mai 2017, ils étaient ainsi en duo à l'inauguration de la boutique éphémère Maison Carte d'Or à Paris, où ils ont pris la pose ensemble. Aussi, en novembre 2018, ils ont fait crépiter les flashs des photographes lors de la soirée de remise des GQ Awards des Hommes de l'année au Centre Pompidou à Paris.

En mai 2019, Paloma Coquant et Guillaume Sanchez ont annoncé une grande nouvelle sur les réseaux sociaux. Lors de vacances à Marrakech, la superbe brune aux yeux bleus a pris la pose en robe longue moulant son joli ventre arrondi de future maman. C'était là l'annonce de sa première grossesse ! Quelques mois plus tard, en novembre 2019, le couple a accueilli son premier enfant, un petit garçon prénommé Viggo. Le bébé fait le bonheur de ses parents, mais l'amour ne suffit pas toujours : Paloma Coquant et Guillaume Sanchez finissent par se séparer.

Premier indice : sans rien annoncer, le couple a supprimé des réseaux sociaux toutes les photos ensemble. Une rupture dans la plus grande discrétion... jusqu'à ce qu'en mai 2021, l'ancien candidat de Top Chef annonce la nouvelle. "On est séparés", glisse-t-il lors d'une interview vidéo pour Vice TV. Depuis, chacun mène sa vie. Lui est toujours derrière les fourneaux de son restaurant le Neso Street Food tandis qu'elle poursuit les tournages de la série Munch... et continue de partager les tendres moments avec son adorable Viggo, désormais âgé de 2 ans, sur Instagram.