Diaporama : Valérie Bénaïm confrontée à Patrick Poivre d'Arvor : elle revient sur leurs déjeuners ensemble...

Exclusif - Patrick Poivre d'Arvor (PPDA) - Vente aux enchères au profit du Secours Populaire - Grande soirée solidaire et festive "Secours Pop La Grande Soirée" au Cirque d'Hiver à Paris, diffusée en direct le 6 février sur France 2 © Tiziano Da Silva - Cyril Moreau / Bestimage

Exclusif - Valérie Benaïm - Valérie Benaïm et Sandra Freeman dédicacent leur livre "Jean-Pierre Bacri, Le Bougon Gentilhomme aux éditions de l'Archipel à Paris le 8 janvier 2022. © Cédric Perrin/Bestimage

Exclusif - Valérie Benaim - Enregistrement de l'émission "TPMP (Touche Pas à Mon Poste)", présentée par C.Hanouna et diffusée en direct sur C8 le 18 novembre © Jack Tribeca / Bestimage

Exclusif - Valérie Bénaïm - Enregistrement de l'émission "TPMP (Touche Pas à Mon Poste)", présentée par C.Hanouna et diffusée en direct sur C8 le 12 avril © Jack Tribeca / Bestimage

Exclusif - Valérie Bénaïm - Emission TPMP (Touche Pas à Mon Poste) , présentée par Cyril Hanouna et diffusée en direct le 16 Mars 2021 sur C8 le 16 mars 2021. © Jack Tribeca / Bestimage

Exclusif - Valérie Bénaïm - Emission TPMP (Touche pas à mon Poste!) présentée en direct par C. Hanouna le 22 Septembre 2020 sur C8. Paris le 22 septembre 2020. © Jack tribeca / Bestimage

23 / 24

Exclusif - Valérie Benaïm - C. Hanouna et ses chroniqueurs de retour pour la première fois en studio depuis le déconfinement pour l'enregistrement de l'émission "C que du kif!" sur C8 pendant l'épidémie de Coronavirus Covid-19 à Paris le 12 mai 2020. © Jack Tribeca / Bestimage