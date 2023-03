Diaporama : Vanessa Demouy enfin divorcée de Philippe Lellouche 6 ans après leur rupture, elle raconte son grand soulagement

1 / 13 Vanessa Demouy enfin divorcée de Philippe Lellouche 6 ans après leur rupture, elle raconte son grand soulagement

2 / 13 Vanessa Demouy et Philippe Lellouche ont beau être séparés depuis plusieurs années, ils n'avaient jamais finalisé leur divorce. Exclusif - Philippe Lellouche et sa femme Vanessa Demouy - Générale de la pièce "Tout à Refaire" au théâtre de la Madeleine à Paris. © Guirec Coadic/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

3 / 13 Ce n'est que depuis peu seulement qu'ils ne sont officiellement plus mari et femme. Vanessa Demouy et son mari Philippe Lellouche - Générale de la pièce "L'heureux élu", une comédie de Eric Assous au Théâtre de la Madeleine à Paris le 24 octobre 2016. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

4 / 13 Vanessa Demouy l'avait discrètement annoncé sur Instagram au mois de février en postant la photo d'un gâteau où il était écrit " Just Divorced ". "Ici tout commence" - Vanessa Demouy de "Ici tout commence" - Festival de la Fiction de La Rochelle. Le 18 septembre 2021 © Jean-Marc Lhomer / Bestimage © BestImage, Jean-Marc Lhomer / Bestimage

5 / 13 Une information qu'elle a eu l'occasion de confirmer lors d'une interview pour Gala. Vanessa Demouy - Photocall de la série "Demain nous appartient" lors de la 21ème édition du Festival de la Fiction TV de la Rochelle. le 14 septembre 2019 © Patrick Bernard / Bestimage © BestImage, PATRICK BERNARD / BESTIMAGE

6 / 13 " Oui, les gens qui me suivent le savent, j'attendais ça depuis de nombreuses années ", a-t-elle confié, précisant qu'elle n'avait pas voulu " en faire des caisses non plus ". Exclusif - Vanessa Demouy - 14ème édition de la finale du concours Top Model Belgium au Lido à Paris le 21 janvier 2018. © Marc-Ausset Lacroix/Bestimage © BestImage, Marc Ausset Lacroix / Bestimage

7 / 13 Philippe Lellouche et Vanessa Demouy ont été en couple pendant 15 ans, se sont mariés en 2010 et ont eu deux enfants, Solal (né en 2003) et Sharlie (née en 2011). La rupture a eu lieu en 2017. Philippe Lellouche et sa femme Vanessa Demouy en promotion pour la pièce de théâtre "L'appel de Londres" à la Gaité Montparnasse - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" à Paris le 1er Avril 2015. © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

8 / 13 Vanessa Demouy - Soirée de rentrée 2019 de TF1 au Palais de Tokyo à Paris, le 9 septembre 2019. © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

9 / 13 Exclusif - Vanessa Demouy Soirée Lancôme pour célébrer la nouvelle communication du parfum Iconique "La Vie est Belle" à l'hôtel Mona Bismarck à Paris le 12 septembre 2018. © Rachid Bellak / Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

10 / 13 Exclusif - Vanessa Demouy - Avant-première de la nouvelle saison "Festival Pirates et Princesses" de Disneyland Paris au Palais Garnier à Paris, France, le 9 mars 2018. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

11 / 13 Exclusif - Vanessa Demouy - 14ème édition de la finale du concours Top Model Belgium au Lido à Paris le 21 janvier 2018. © Marc-Ausset Lacroix/Bestimage © BestImage, Marc Ausset Lacroix / Bestimage

12 / 13 Vanessa Demouy et son mari Philippe Lellouche - Avant-première du film "Everest" et soirée d'ouverture lors du 41ème Festival du film américain de Deauville, le 4 septembre 2015. © BestImage, Guignebourg / Borde / Bestimage