Vanessa Demouy enfin divorcée de Philippe Lellouche 6 ans après leur rupture, elle raconte son grand soulagement

Philippe Lellouche et Vanessa Demouy ont formé pendant longtemps un couple emblématique. Quinze années durant, ils se sont en effet aimés, jusqu'à se marier en 2010 et accueillir deux beaux enfants, Solal (né en 2003) et Sharlie (née en 2011). Mais en 2017, les deux comédiens ont créé la surprise en annonçant leur séparation. Une décision prise difficilement par Vanessa Demouy, laquelle a souffert des infidélités de son mari. "Comme je ne m'étais pas mariée pour divorcer un jour, comme je me suis longtemps battue pour que mon couple résiste, cela n'a pas été facile à vivre. Il faut être deux pour le vouloir. Quand l'un des deux renonce, il faut trancher net. (...) Je ne connais aucune femme qui accepte le coeur léger de ne pas avoir été l'exclusivité de son mari...", confiait-elle pour Gala.

Depuis, le frère de Gilles Lellouche a retrouvé l'amour auprès de Vanessa Boisjean, avec qui il eu une petite fille née en juillet 2018 (il est aussi le père de Sam, né en 1995 d'une précédente union). Quant à son ex Vanessa Demouy, elle révélait avoir retrouvé l'amour en 2020 sans en dire plus sur son identité. Elle vient seulement d'officialiser leur relation. Et pour autant, depuis leur rupture, Vanessa Demouy et Philippe Lellouche n'étaient pas divorcés !

J'attendais ça depuis de nombreuses années

Mais c'est enfin chose faite. En effet, la comédienne d'Ici tout commence avait discrètement annoncé sur Instagram au mois de février la bonne nouvelle en postant la photo d'un gâteau où il était écrit "Just Divorced". Une information qu'elle a eu l'occasion de confirmer lors d'une interview pour Gala. "Oui, les gens qui me suivent le savent, j'attendais ça depuis de nombreuses années", a-t-elle confié, précisant qu'elle n'avait pas voulu "en faire des caisses non plus". "J'ai trouvé que la photo de ce petit gâteau, ça me correspondait bien", a-t-elle également déclaré.

Vanessa Demouy a donc enfin mis un point final à ce chapitre de sa vie, et elle ne pourrait en être davantage soulagée. "Je suis très heureuse dans ma vie de femme et dans ma vie de mère !", a-t-elle conclu.