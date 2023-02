Vanessa Demouy officialise en photo avec son compagnon, l'amour retrouvé après les infidélités de Philippe Lellouche

Cette fois, c'est officiel ! Vanessa Demouy a bel et bien retrouvé l'amour. Séparée de Philippe Lellouche depuis 2017, la maman de Sharlie et Solal a partagé des images de son séjour au ski, au col des Aravis, sur Instagram. Souriante, la comédienne apparaît avec son nouvel amoureux. Prudente et toujours très réservée concernant sa vie privée, Vanessa Demouy a néanmoins dissimulé le visage de celui-ci avec un émoji représentant un pingouin avec de gros coeurs rouges. Un symbole qui évoque avec beaucoup de tendresse les sentiments qu'éprouve Vanessa Demouy envers ce mystérieux inconnu.

Heureuse, l'actrice de 49 ans a également dévoilé un beau paysage des pistes. Habillée chaudement avec un manteau d'hiver et de grosses bottines chaudes, la star de la série Ici tout commence semble sur un petit nuage. En légende, elle annonce officiellement être accompagnée de son amoureux.

Une relation qui doit durer depuis un bon moment puisque l'heureux élu a même rencontré les parents de l'actrice ainsi que ses enfants. "Elles ne sont pas franchement reposantes les vacances au ski ? Mais quel bonheur d'être entourée de mes enfants de mes parents de mes beaux enfants et de mon amoureux dans un si beau cadre ... rien n'est plus important pour moi que ces moments en famille..." écrit-elle, ajoutant les hashtags "#famille #familytime #happiness #dessouvenirspourlavie".