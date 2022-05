Vanessa Demouy : Jolie déclaration pour les 11 ans de sa fille Sharlie, mignonne petite acrobate

Une date importante à ne pas louper ! Ce jeudi 5 mai, Vanessa Demouy célèbre les 11 ans de sa petite dernière, Sharlie, dont le père est l'acteur Philippe Lellouche. Et pour l'occasion, l'actrice s'est autorisée une rare photo de sa toute nouvelle pré-ado sur Instagram. Espiègle et même un peu acrobate, la jeune fille joue sur une plage à faire la roue, pieds nus et vêtue d'un jean déchiré.

Une position pour le moins insolite qui attendrit totalement sa maman, au vu du message qui accompagne la photo : "Joyeux anniversaire mon acrobate... mon rayon de soleil", a-t-elle écrit, totalement sous le charme de la joie de vivre de sa cadette, qu'elle protège farouchement : sur ses réseaux sociaux, on ne trouve aucune photo de la demoiselle, pas plus que de son grand frère Solal d'ailleurs.

A 18 ans, pourtant, comme tous les jeunes de son âge, celui-ci possède ses propres comptes sur les réseaux sociaux. Une pratique qui effraie parfois sa mère, catégorique avec Internet : "Mon fils va sur les réseaux sociaux, mais il fait très attention (...) il a conscience que ce qui est posté reste. Ma fille est très tentée. C'est difficile d'expliquer à une petite fille qu'elle ne peut pas publier cette vidéo habillée comme-ci, surtout quand je suis la première à dire : 'Ma chérie, tu t'habilles comme tu veux'", avait-elle expliqué pour le podcast de Télé-Loisirs, Parents d'abord.

Depuis son divorce, Vanessa Demouy avait également expliqué avoir pris conscience que la parentalité est encore plus compliquée pour les couples séparés. "Avoir des enfants, c'est compliqué. Mais avoir des enfants en étant séparés, ça l'est encore plus. Je fais aussi bien que je peux avec ce que je suis. Et j'imagine que mon futur ex-mari pense exactement la même chose", avait-elle ajouté.

Désormais, la maman poule et sa fille ont quitté Paris pour les tournages de la série de TF1 Ici tout commence, dans laquelle l'actrice joue depuis novembre 2020, et elles se sont installées dans le sud. Un changement qui n'avait pas du tout perturbé la fillette : "Elle commence même à prendre l'accent. Ses maîtres ont un accent fort prononcé qui l'a déjà imprégnée", avait-elle expliqué dans les colonnes de Public.

Et puis les aller-retours doivent être réguliers pour aller voir son grand frère Solal, qui s'est lancé dans une carrière artistique, mais également son père Philippe, de nouveau en couple et devenu papa une dernière fois d'une petite fille en 2018. Celui-ci avait également un fils aîné, Sam, qui est désormais acteur. En effet, il a repris le rôle joué par son père (aux côtés d'Emma Smet d'ailleurs) dans la pièce Le Jeu de la vérité.