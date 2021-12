"Le découvrir par hasard comme ça" : Vanessa Demouy évoque ce coup en douce de son fils Solal...

À l'affiche de la série phare de TF1 Ici tout commence - où elle y interprète avec brio le rôle de Rose Latour -, Vanessa Demouy s'est confiée à Télé-Loisirs sur sa carrière ainsi que sur sa vie de famille. Une entrevue faite en toute transparence durant laquelle la comédienne de 48 ans a partagé des nouvelles de son fils aîné Solal (né de sa précédente relation avec Philippe Lellouche, avec qui elle n'est toujours pas divorcée).

Le jeune homme, aujourd'hui âgé de 18 ans, est fier de la carrière de ses parents. Une fascination qui l'a d'ailleurs encouragé a passé le casting de la série dans le dos de sa mère. "J'ai découvert que mon fils avait passé le casting, je n'étais pas au courant", avait expliqué la mère de famille. Et d'ajouter, amusée : "Il n'a pas été pris parce qu'il était jeune quand il a passé le casting, il avait 17 ans. Quand je vois les acteurs qui ont été pris, ils sont beaucoup plus adultes, ils ont entre 23 et 28 ans. Solal faisait vraiment bébé." Une démarche que le jeune adolescent lui avait annoncé une fois le casting passé. "Mais j'ai trouvé la démarche tellement drôle, de le découvrir par hasard comme ça. Il m'en a parlé une fois que c'était fait", a-t-elle ajouté.

Un jeune homme aux grandes capacités

Récemment, Vanessa Demouy s'est confiée dans un entretien accordé à nos confrères - en kiosques depuis le 29 novembre 2021 - sur la caractéristique qu'à son fils Solal, diagnostiqué d'un haut potentiel intellectuel. "Mon fils a arrêté ses études à 16 ans. (...) C'est un enfant qui a été diagnostiqué précoce très tôt, il a été diagnostiqué HPI", a-t-elle expliqué, mentionnant ensuite que le frère de Sharlie (10 ans) a été très affecté par cela durant toute sa scolarité : "Il s'est senti stigmatisé, pas du tout aidé (...) C'est vrai que sa scolarité a été synonyme de souffrance pour lui, il ne s'est pas senti compris ni soutenu. Ça a été vraiment très difficile."

Retrouvez l'interview de Vanessa Demouy en intégralité dans la dernière édition de Télé-Loisirs.