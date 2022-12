Philippe Lellouche infidèle à Vanessa Demouy : "Aucune femme n'accepte"... les confidences cash de l'actrice

Philippe Lellouche et Vanessa Demouy ont formé pendant longtemps l'un de ses couples que l'on pensait éternel. Pendant plus de quinze ans, ils se sont aimés, se sont mariés en 2010 et ont accueilli deux beaux enfants, Solal (né en 2003) et Sharlie (née en 2011). Mais en 2017, ils ont créé la surprise en annonçant leur séparation.

Un coup dur à encaisser pour Vanessa Demouy, laquelle a souffert des infidélités de son mari comme elle le laissait entendre lors d'une interview pour le magazine Gala. Alors en "phase de reconstruction", elle expliquait : "Philippe et moi, nous nous sommes séparés. Comme je ne m'étais pas mariée pour divorcer un jour, comme je me suis longtemps battue pour que mon couple résiste, cela n'a pas été facile à vivre. Il faut être deux pour le vouloir. Quand l'un des deux renonce, il faut trancher net. (...) Je ne connais aucune femme qui accepte le coeur léger de ne pas avoir été l'exclusivité de son mari..."

Si Vanessa Demouy était prête à continuer de tout faire pour que son couple se remette des épreuves difficiles, elle a fini par accepter la situation, pour ne pas "s'oublier". "Il ne faut pas que les concessions soient au détriment de ce que vous êtes. C'est une question d'équilibre. (...) Souvent, les gens qui ont mon profil, hypersensibles, volontiers empathiques, ont tendance à s'oublier, et quand on s'oublie, on se fait mal forcément", analysait-elle avec lucidité pour nos confrères.

La réaction "mature" de leurs deux enfants

Une fois leur décision prise, Philippe Lellouche et Vanessa Demouy avaient encore une étape importante à passer : celle d'annoncer leur rupture à leurs deux enfants. "Nous avons préféré leur parler, leur dire la vérité. Leur réaction a été assez mature. J'ai l'impression qu'ils ont bien accusé le coup même si on ne le saura vraiment que dans quelques années. J'ai fait en sorte qu'ils rencontrent une ou deux fois un psy, histoire qu'ils puissent s'exprimer librement", confiait encore l'actrice d'Ici tout commence.

De son côté, Philippe Lellouche ne s'est jamais explicitement épanché sur son divorce avec Vanessa Demouy (qui n'était toujours pas finalisé en 2021). En 2019, à travers les pages de Variation, il partageait néanmoins son point de vue sur l'infidélité, "quelque chose d'intrinsèque à la culture latine". "Ce n'est ni bien ni mal, mais c'est un fait, les hommes ont des maîtresses depuis la nuit des temps. Il y a même certains hommes qui sont fiers d'avoir une maîtresse. Par expérience, je pense qu'être infidèle ne rend pas forcément plus heureux...", avouait-il.

Depuis, le frère de Gilles Lellouche a rebondi auprès de Vanessa Boisjean, avec qui il eu une petite fille née en juillet 2018 (il est aussi le père de Sam, né en 1995 d'une précédente union). Quant à son ex Vanessa Demouy, elle révélait avoir retrouvé l'amour en 2020 sans en dire plus sur son identité. Difficile même de savoir si elle est toujours en couple aujourd'hui.

Retrouvez Philippe Lellouche dans La Grosse Rigolade ce jeudi soir sur C8 dès 21h10