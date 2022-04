Vanessa Demouy et Philippe Lellouche : Robe bustier, bijoux sophistiqués... photos de leur mariage de rêve

Depuis 2001, Vanessa Demouy et Philippe Lellouche vivaient une belle passion. Sept ans après la naissance de leur fils Solal (né le 17 mai 2003), le couple avait décidé de se marier au cours d'une sublime cérémonie dans le parc du château de la Garenne de Launay, à Douchy, le 26 juin 2010. Une dérogation spéciale leur avait été accordée par le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, afin qu'ils puissent échanger leurs voeux dans la somptueuse enceinte de ce château situé dans le Loiret. "Comme nous adorons faire la fête, on ne pouvait pas rater cette occasion de réunir amis et famille. Du coup on a opté pour le grand jeu, deux cents invités, château et orchestre de vingt musiciens", avait confié le scénariste et réalisateur au magazine Gala.

Pour le plus beau jour de sa vie, la belle comédienne portait une robe bustier Pronovias tandis que le marié était habillé avec un costume trois pièces gris perle, décoré d'une fleur à la boutonnière assortie au bouquet de son épouse. Pour s'échanger leurs consentements, la jolie Vanessa avait choisi une bague sertie de diamants. Son époux avait opté pour un anneau en or blanc.

De religions différentes, la cérémonie comportait des rites juifs (Philippe étant de confession judaïque) comme la traditionnelle danse de la chaise par exemple, mais aussi des rites chrétiens (Vanessa étant catholique). Moment craquant de la cérémonie, leur fils Solal avait fait un spectacle au moment de l'arrivée de la pièce montée avec le premier fils de Philippe Lellouche, Sam (né en 1995 d'une précédente union). Le couple avait également dansé sur les notes du titre Sur ma vie de Charles Aznavour, se promettant ainsi de s'aimer pour l'éternité.

Parmi les deux cents invités présents, on pouvait compter sur le frère du marié Gilles Lellouche qui était accompagné de sa dulcinée de l'époque Mélanie Doutey. David Brécourt et Christian Vadim étaient également présents en compagnie de leur amie Julia Livage tout comme Michel Boujenah et son frère Yves. Laurent Olmedo a pu profiter de la fête avecDavid Douillet, venu avec son (ex)épouse Valérie ainsi qu'une amie comédienne de Vanessa, Lucie Jeanne.

Moins d'un an plus tard, le 5 mai 2011, Vanessa Demouy mettait au monde leur deuxième enfant, une petite fille prénommée Sharlie. Malheureusement en septembre 2017, la comédienne officialisait sa rupture avec le réalisateur, évoquant à demi-mots ses infidélités.

En mars 2018, Philippe Lellouche officialisait sa relation avec sa nouvelle compagne, Vanessa Boisjean. Ensemble, ils sont devenus parents d'une petite fille le 17 juillet 2018. De son côté, Vanessa Demouy avait confié avoir elle aussi retrouvé l'amour en mai 2020, sans pour autant dévoiler l'identité de son mystérieux amoureux.