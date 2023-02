Diaporama : Vanessa Paradis, Claire Chazal et Clara Luciani réunies à l'Opéra de Paris : Vibrant hommage à Patrick Dupond

Vanessa Paradis, Claire Chazal et Clara Luciani réunies à l'Opéra de Paris : Vibrant hommage à Patrick Dupond

Vanessa Paradis, Claire Chazal, Clara Luciani... Du beau monde en hommage à Patrick Dupond Claire Chazal - Soirée de gala en hommage à Patrick Dupond à l'Opéra de Paris le 21 février 2023. Il a marqué une génération de danseurs. Patrick Dupond, l'enfant terrible de l'Opéra de Paris, sa virtuosité brute sur scène et son caractère rebelle, ont marqué l'histoire récente de la danse. L'ancienne étoile et directeur de la danse est décédé le 5 mars 2021 à l'âge de 61 ans, à l'issue d'un cancer foudroyant. La maison qui l'a fait connaître lui rend un hommage exceptionnel, à travers trois soirées qui donneront à voir plusieurs de ses rôles emblématiques, dansés par les talents de la compagnie d'aujourd'hui. © Olivier Borde/Bestimage © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

