Vanessa Paradis, Claire Chazal et Clara Luciani réunies à l'Opéra de Paris : Vibrant hommage à Patrick Dupond

Décédé le 5 mars 2021 à l'âge de 61 ans à la suite d'un cancer foudroyant, Patrick Dupond a laissé derrière lui une empreinte indélébile dans le monde de la danse et de l'Opéra. Le 21 février 2023, une soirée en son hommage a été organisée à l'Opéra de Paris où de nombreuses personnalités étaient invitées. Sublime avec une robe fluide associant des tonalités mauves et corail, Vanessa Paradis, interprète du titre Joe le taxi, est apparue seule sur le tapis rouge, sans son époux le réalisateur Samuel Benchetrit. Rayonnante avec un maquillage nude, l'actrice du film L'arnacoeur portait un rouge à lèvres carmin qui rehaussait ses lèvres. Très chic, elle portait également un vernis rouge sur ses ongles ainsi que des boucles d'oreilles en diamant.

Egalement présente lors de cette soirée hommage qui vise à revisiter les rôles emblématiques dansés par celui qui était considéré comme l'enfant terrible de l'Opéra de Paris : Claire Chazal. En total look black, la journaliste de 66 ans portait un look digne de Black Swan sur le red carpet puisqu'elle avait associé une robe bouffante en tulle noire avec une veste de costume classique. Côté chaussures, elle a choisi une paire de ballerines noires vernies, accessoire fétiche des danseuses étoiles.

Non loin de l'ex-compagne de Patrick Poivre D'Arvor se trouvait Clara Luciani. Adepte elle-aussi du noir, la chanteuse de 30 ans interprète du titre Elle ne t'aime pas portait une robe longue en dentelle. Coiffée avec un chignon haut laissant quelques mèches entourer son visage, elle portait tout comme Vanessa Paradis, une bouche rouge carmin ainsi qu'une manucure assortie. Ultra-chic, elle a adopté un impressionnant collier qui mettait en valeur son décolleté. Etaient également présents lors de ce show majestueux, Eddy de Pretto, Karidja ou encore Claire Tran.

A la suite du traditionnel défilé du Ballet de l'Opéra - une procession sur scène des petits rats jusqu'aux étoiles -, le directeur de la danse José Martinez, lui-même ancienne étoile, et Claire Chazal, grande amatrice de ballet, ont appelé à tour de rôle près d'une quarantaine d'ex-étoiles à rejoindre la troupe sur scène.

Des applaudissements nourris du public ont accueilli des danseurs et danseuses qui ont fait la gloire de la compagnie, à commencer par "les bébés Noureev": Manuel Legris (actuel directeur du Ballet de la Scala de Milan), Laurent Hilaire (à la tête du Ballet de Munich), Elisabeth Maurin ou encore Isabelle Guérin.

Une absence notable: celle de Sylvie Guillem, l'une des plus grandes ballerines du XXe siècle. ainsi que l'ex-directice de la danse, Aurélie Dupont... Le public a également ovationné les plus anciennes étoiles: Claude Bessy (nommée en 1958), qui a régné sur l'Ecole de danse de l'Opéra de 1972 à 2004, et Josette Amiel (nommée en 1958).