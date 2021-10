Diaporama William Shatner dans l'espace à 90 ans : une vidéo dévoilée, le Capitaine Kirk très ému

1 / 14 William Shatner dans l'espace à 90 ans : une vidéo dévoilée, le Capitaine Kirk très ému

2 / 14 William Shatner a embarqué à bord de la fusée Blue Origin pour un vol suborbital depuis le Texas. Celui qui incarna le capitaine Kirk dans la série "Star Trek" est le plus âgé à voler dans l'espace à 90 ans, aux côtés de Chris Boshuizen, Audrey Powers et Glen de Vries.

8 / 14 Glen de Vries embarque à bord de la fusée Blue Origin pour un vol suborbital depuis le Texas, le 13 octobre 2021.

9 / 14 Chris Boshuizen embarque à bord de la fusée Blue Origin pour un vol suborbital depuis le Texas, le 13 octobre 2021.

10 / 14 Audrey Powers embarque à bord de la fusée Blue Origin pour un vol suborbital depuis le Texas, le 13 octobre 2021.

12 / 14 William Shatner, le Capitaine Kirk dans la série "Star Trek". © LFI/ABACA

13 / 14 William Shatner, le 27 mars 2015 à Hollywood.