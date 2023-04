Diaporama : Zabou Breitman "enfant à part" : elle est partie vivre loin de Paris, dans "un endroit reculé"

1 / 16 Zabou Breitman "enfant à part" : elle est partie vivre loin de Paris, dans "un endroit reculé"

Zabou Breitman a récemment accordé un entretien au magazine " Version Femina" .

Une interview que l'actrice de 63 ans a donnée dans le cadre de la sortie du film " Ma langue au chat" , dans lequel elle incarne " une quadragénaire mal dans son travail, dans son couple et dans sa vie ", détaillent nos confrères.

Un personnage qui peut toutefois compter sur le soutien de ses amis.

Ce qui a motivé la journaliste Clara Géliot, qui recevait la comédienne, à lui demander si elle aussi, dans la vraie vie, elle apprécie ou non être "entourée" de copains et copines.

"Pas spécialement, enfant unique, j'ai développé très tôt des goûts qui ne correspondaient pas à ceux de mon âge ", a répondu l'actrice.

" Un côté décalé " qui ne l'a donc pas aidée " à se faire des amis ", notamment lorsqu'elle habitait à Paris, une ville où la pression sociale peut parfois intimider et ainsi braquer certaines personnes.

Claude Breitman, alias Jean-Claude Deret, le père de Zabou, a conçu la série culte des années 60 Thierry La Fronde. La mère de Zabou, Céline Léger fût l'actrice principale. Zabou Breitman a joué dans cette série à l'âge de 4 ans.

