Zabou Breitman "enfant à part" : elle est partie vivre loin de Paris, dans "un endroit reculé"

Zabou Breitman, qui donne la réplique à Kad Merad dans le film Le gendre de ma vie diffusé ce mardi 11 avril sur C8, a récemment accordé un entretien au magazine Version Femina. Une interview que l'actrice de 63 ans a donnée dans le cadre de la sortie du film Ma langue au chat, dans lequel elle incarne "une quadragénaire mal dans son travail, dans son couple et dans sa vie", détaillent nos confrères. Un personnage qui peut toutefois compter sur le soutien de ses amis. Ce qui a motivé la journaliste Clara Géliot, qui recevait la comédienne, à lui demander si elle aussi, dans la vraie vie, elle apprécie ou non être "entourée" de copains et copines.

"Pas spécialement, enfant unique, j'ai développé très tôt des goûts qui ne correspondaient pas à ceux de mon âge", a répondu la lauréate du César 2003 de la meilleure première oeuvre pour Se souvenir des belles choses. "Un côté décalé" qui ne l'a donc pas aidée "à se faire des amis", notamment lorsqu'elle habitait à Paris, une ville où la pression sociale peut parfois intimider et ainsi braquer certaines personnes. Mais "c'est devenu d'autant plus compliqué" lorsqu'elle est "partie vivre à la campagne", dans "un endroit reculé". Étant isolée, elle n'est pas parvenue à faire de nouvelles rencontres probantes. "L'éducation" qu'elle a reçue ainsi que les gens qu'elle a côtoyés ne pouvaient faire d'elle qu'une "enfant à part".

Un fils qui suit ses traces

Au cours de cet entretien, Zabou Breitman s'est également confiée sur les relations qu'elle entretient avec sa famille : "Mon père avait deux frères et ma mère, québécoise, était issue d'une fratrie de onze enfants, mais elle avait un peu coupé les liens en arrivant en France. J'ai donc quelques très bons souvenirs avec mes cousins, mais ils remontent à loin. Ma vraie famille, ce sont mes enfants (Anna et Antonin, nés en 1989 et 1993 de son mariage avec le sculpteur Fabien Chalon, avec qui elle est désormais divorcée, ndlr). Malheureusement, il n'est pas si facile de les réunir, car mon fils habite à Paris et ma fille à New-York."

Elle s'est également exprimée sur les carrières respectives de ses enfants, avec qui elle a déjà travaillé au cinéma : "Après avoir participé, petite à mes films et fait de la chanson, ma fille évolue désormais dans une start-up de recrutement et exerce aux Etats-Unis un métier qui la passion. Mon fils, lui, est acteur et metteur en scène. Nous avons travaillé ensemble plusieurs fois au théâtre ; il m' adonné la réplique dans 'Logiquimperturbabledufou' et a assuré la direction d'acteur de 'Dorothy', un autre spectacle que j'avais écrit, mis en scène et interprété."