Zabou Breitman divorcée de Fabien Chalon : rares photos du père de ses enfants

Le public avait découvert Antonin Chalon au cinéma durant l'année 2009. Le jeune homme avait interprété Lucas dans le film No et moi, réalisé par sa maman, Zabou Breitman, auprès de Bernard Campan et Nina Rodriguez. Et effectivement, la cinéaste est mère de deux enfants. L'un, né en 1993, a un temps marché sur ses traces - on l'a revu, en 2018, dans la saison 1 de la série Prof T. L'autre, plus discrète, est née en 1989 et se prénomme Anna. Tous deux sont issus de la relation qu'a entretenu la comédienne avec son ancien époux, Antonin Chalon.

Zabou Breitman a épousé Antonin Chalon à la fin des années 1980 et a officialisé leur rupture plus tard, durant l'année 2006. Plasticien français, scénographe de profession, il est notamment connu pour avoir érigé la sculpture Le monde en marche, qui avait été installée au centre de la Gare du nord de Paris en 2008, ou encore pour l'exposition Réaction en chaîne, en collaboration avec la prestigieuse marque Hermès. Si c'est lui, l'homme qu'elle a choisi d'épouser, lui aussi le père de ses enfants, la réalisatrice a toujours eu, à sa manière, un autre homme dans sa vie.

Nos mains se touchent et il me donne un petit papier...

Depuis des années, Zabou Breitman entretient effectivement une relation épistolaire avec un homme, qu'elle a rencontré sur un quai de gare quand elle n'avait que 17 ans. "Il arrive, on se regarde, je prends une petite Micheline pour rentrer chez moi, il prend un train qui l'emmène en Autriche, racontait-elle à Anne Roumanoff dans l'émission Ca fait du bien, sur Europe 1. Les deux trains se croisent, je sors ma tête de la fenêtre. Nos mains se touchent et il me donne un petit papier avec son adresse." Mariée pendant 25 ans, environ, avec Antonin Chalon, elle n'a jamais coupé contact avec ce mystérieux homme de lettres. "On s'envoie de temps en temps des petits mots, en s'appelant toujours 'mon prince', 'ma princesse'", confirmait-elle. Que voulez-vous ? L'amour n'a pas d'âge...