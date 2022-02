Diaporama Zone interdite sur l'islam radical : des échanges de mail révélés, la réalisatrice accablée

Lilia Bouziane, musulmane, voilée et étudiante en droit qui a témoigné dans "Zone interdite", reportage sur l'islam radical diffusé sur M6.

Michaëlle Gagnet, réalisatrice du reportage de "Zone interdite" sur "les danger de l'islam radical" et les réponses de l'Etat, sur M6.

5 / 15

Ophélie Meunier - O.Meunier et P.H.Mathieu ont remporté le tournoi de tennis du programme "Stars, Set et Match", dont la marque française "Hair rituel by Sisley" est le partenaire officiel, sur le court Simonne-Mathieu dans le cadre des Internationaux de Roland Garros à Paris. Le 7 Octobre 2020 © Dominique Jacovides / Bestimage