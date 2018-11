Abdelkarim (Le Meilleur Pâtissier) : L'autre émission à laquelle il a participé

Abdelkarim a fait son retour à la télévision le 24 novembre, sur M6. Il a été choisi pour participer au Meilleur Pâtissier : en famille, en compagnie de son neveu Amine (9 ans). Il a affronté Charles (candidat de la saison actuellement en diffusion) et son frère Martin âgé de 12 ans, Roxane (saison 4, en 2015) et sa fille Louane âgée de 7 ans, Gabriella (saison 6, en 2017) et sa soeur Louna (10 ans), Clément (saison 6) et son ami Naël (8 ans) et Sandrine (saison 5, en 2016) et sa fille Lolie (13 ans).

Les binômes ont dû revisiter le gâteau roulé pour la première épreuve. Pour l'épreuve technique de Mercotte, ce sont les petits biscuits en pain d'épices qui étaient l'honneur. Et pour l'épreuve créative, ils devaient réaliser un gâteau mettant en avant le métier de leur rêve. La finale aura lieu le 1er décembre prochain.