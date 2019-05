Adele fête ses 31 ans : jeune divorcée, elle veut passer son année seule

Alors qu'elle vient tout juste de se séparer de son mari Simon Konecki, après sept ans d'amour, Adele a eu une occasion de retrouver le sourire et de faire la fête puisqu'elle a soufflé ses 31 bougies. L'interprète de Someone Like You s'est adressée à ses fans.

C'est sur son compte Instagram suivi par 31 millions d'abonnés qu'Adele a posté un petit diaporama photo d'elle, en noir et blanc, avec un long message. "Voilà, 31 ans... putain, enfin, nom de Dieu. La trentaine m'a frappée durement mais je gère cela et je fais de mon mieux pour m'accommoder. Peu importe pour combien de temps nous sommes là, la vie est constante et compliquée parfois. J'ai radicalement changé ces deux dernières années et ça continue et ça me va. 31 ans, ça va être une grande année et je ne vais la vivre que pour moi-même. Pour la première fois en une décennie, je suis prête à ressentir le monde qui m'entoure et à prêter attention pour une fois", a-t-elle écrit.

Et la chanteuse, qui va devoir se lancer dans une bataille judiciaire avec son futur ex-mari, d'ajouter sur une note positive : "Soyez gentil avec vous-même, nous ne sommes que des humains, allez-y doucement, posez votre téléphone et riez à gorge déployée dès que l'occasion se présente. Apprenez VRAIMENT à vous aimer réellement et je viens de réaliser que, rien que ça, c'est déjà assez. (...) Bande de petits bâtards, 31, ça va donner un disque drum n' bass rien que pour vous énerver."

La chanteuse, qui va aussi devoir négocier avec Simon Konecki les modalités de la garde de leur fils Angelo (7 ans), avait sorti son dernier disque sobrement intitulé 25 il y a déjà quatre ans. Porté par les tubes Hello, When We Were Young et Send My Love (To Your New Lover), il s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde (900 000 copies en France) et a notamment été récompensé du Grammy Award de l'album de l'année.