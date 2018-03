Adeline Blondieau révèle comment elle a appris la mort de son ex Johnny Hallyday

La vie sentimentale de Johnny Hallyday a été marquée par plusieurs relations. Il y a celle avec Laeticia bien sûr, la mère de ses filles Jade et Joy. Sa veuve se retrouve aujourd'hui au coeur d'une tempête médiatique : la question épineuse du testament la place face aux enfants que le Taulier a eus avec Sylvie Vartan et Nathalie Baye, David et Laura. Qu'en est-il de son ex-femme Adeline Blondieau ? Pour la première fois, celle que le chanteur avait épousée à pas moins de deux reprises (en 1990 puis en 1994 à Las Vegas) prend la parole pour le documentaire de C8 diffusé le 21 mars, Héritage de Johnny Hallyday – La Guerre des clans. Elle parle notamment du moment où elle a appris la mort de l'icône.

À 47 ans, la comédienne et animatrice revient sur une période inoubliable de sa vie, sa relation avec Johnny. Évoquant leur rencontre, la fille de l'ami de l'interprète de Gabrielle, le parolier Christian Blondieau (alias Long Chris), revient aussi sur le jour où elle a appris sa disparition. "J'ai appris la mort de Johnny par mon fils [Aïtor, bientôt 19 ans et né de son union avec le mannequin Sergio Temporelli, NDLR]. Il m'a réveillée un matin pour m'annoncer ça. Je suis restée sans voix. Et ça m'a...", dit-elle sans pouvoir terminer sa phrase, submergée par l'émotion.

En 1990, Johnny Hallyday épouse Adeline Blondieau pour la première fois. Cette union marque la fin de son amitié avec Long Chris, avec qui il avait collaboré des années 1960 à 1980 et qui "accepte très mal" la situation. Pour autant, sur RTL en décembre dernier peu après l'annonce de sa disparition, ce dernier a reconnu en Johnny le "leader d'une génération" dont le courage était la qualité principale : "D'abord pour avoir réalisé quelque chose de si grand, il y a un immense travail qu'il a fait très sérieusement et qui a fait de lui la superstar." Le 25 mars 1995, Johnny Hallyday tourne définitivement cette page de sa vie quand il rencontre la jeune Laeticia Boudou à Miami.