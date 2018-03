Laeticia Hallyday, visitée et consolée par ses amis... dont Kate Hudson

Alors que le bras de fer se poursuit avec David et Laura Smet autour de l'héritage de Johnny (le premier round judiciaire a été renvoyé au 30 mars 2018, à la demande des avocats de David et Laura qui réclament entre autres devant le TGI de Nanterre un droit de regard sur l'album posthume du Taulier), Laeticia Hallyday peut heureusement compter sur le soutien de ses proches qui ne sont jamais très loin.

Dans les pages de Gala, on apprend que certains membres de la famille ont fait leur retour à Los Angeles pour l'épauler au quotidien. "Depuis une quinzaine de jours, Maryline, l'ex-nounou [de Jade et Joy] désormais en couple avec Grégory Boudou est à la maison et aide Laeticia", écrit le magazine. Une présence importante qui comble momentanément l'absence de Mamie Rock, alias Elyette Boudou, la grand-mère de Laeticia rentrée pour le moment en France pour des raisons de santé.

Dans son entourage, la veuve du rockeur compte également son amie Christina, "le musicien Jean-Claude Sindres et son épouse – un ex-petit ami de Laura –, ou encore (...) Nadia Farès et ses deux filles, Cécilia et Shanna, qui ont sensiblement le même âge que Jade et Joy". Il y a aussi Kate Hudson, sa voisine d'en face qui "passe parfois une tête". En mai 2017, on se souvient que Johnny et Laeticia Hallyday s'étaient rendus à Beverly Hills pour soutenir la star hollywoodienne, qui inaugurait à l'époque une nouvelle collection sportswear pour la marque Fabletics. En outre, l'actrice avait aussi pris l'habitude d'inviter chaque année le couple Hallyday à sa traditionnelle fête d'Halloween.