Laeticia Hallyday, ses 43 ans sans Johnny : Couverte de fleurs à Los Angeles

Ce mois de mars s'annonce particulièrement douloureux pour Laeticia Hallyday. Pas seulement parce que la dernière épouse de Johnny Hallyday est plongée dans une terrible guerre l'opposant à Laura Smet et David Hallyday, qui contestent le dernier testament du Taulier, mais aussi parce que plusieurs dates clés se succèdent.

La maman de Jade (13 ans) et Joy (9 ans) a fêté son 43e anniversaire le 18 mars dernier, le tout premier depuis la mort de Johnny Hallyday, décédé en décembre dernier d'un cancer du poumon qui s'est généralisé. Un jour spécial et délicat que ses plus proches amies n'ont bien évidemment pas oublié. Sa fidèle alliée Hélène Darroze a créé l'émotion en lui adressant un message poignant via sa page Instagram. "Mon amie... te souhaiter aujourd'hui un joyeux anniversaire, alors que le manque de ton homme est toujours plus douloureux et insurmontable, me semble bien vain... alors te dire qu'un an de plus, c'est un pas en avant dans le temps qui seul rendra ce manque un peu plus supportable...", a ainsi publié la chef étoilée. La membre du jury de Top Chef (M6) a tenté de se montrer positive en évoquant l'amour de Jade et Joy pour leur maman : "Et te parler aussi de l'amour de ces deux merveilleuses petites filles qui j'en suis sûre auront essayé aujourd'hui d'apporter un peu de légèreté à une journée bien difficile pour leur maman..."

Les doux mots d'Hélène Darroze, mais aussi ceux de Laurence Favalelli, son agent, avec qui elle avait retrouvé le sourire en janvier dernier à Los Angeles, de ses amis Yaël Abrot, Marie Poniatowski et son mari Pierre Rambaldi ou encore Liliane Jossua, ne sont pas les seules attentions reçues par Laeticia le 18 mars. Elle a également eu la visite de nombreux livreurs venus lui déposer des fleurs. Un défilé incessant à sa villa de Pacific Palisades où elle avait construit un havre de paix avec Johnny Hallyday, leurs deux filles et leurs chiens. Orchidées et roses blanches lui ont notamment été envoyés, la plupart de ces présents provenant d'amis français.

La douleur de Laeticia Hallyday n'a malheureusement pas fini d'être ravivée puisqu'une autre date importante approche à grands pas : l'anniversaire de son mariage avec Johnny. Un an après sa rencontre à Miami en 1995, le couple s'était uni à Neuilly-sur-Seine devant Nicolas Sarkozy, alors maire de la ville des Hauts-de-Seine, le 25 mars 1996... Il y a 22 ans.