Adil Rami "très jaloux" avec Pamela Anderson : un témoin raconte

Les révélations concernant la rupture de Pamela Anderson et Adil Rami se poursuivent. Mercredi 26 juin 2019, dans Les Grosses Têtes (RTL), c'était au tour de Jeanfi Janssens de faire des confidences sur l'ancien couple qui fait beaucoup parler depuis mardi dernier.

Pour rappel, l'humoriste de 45 ans a participé à la saison 9 de Danse avec les stars (TF1). Une aventure qu'il a notamment partagée avec la star hollywoodienne de 51 ans. Jeanfi Janssens a donc eu l'occasion de la côtoyer et également de voir Adil Rami (33 ans) en coulisses, lors des prime. Et, d'après le grand ami de Stéphane Plaza et Karine Le Marchand, le joueur de l'équipe de France et Pamela Anderson formaient un "couple tumultueux".

"Ce n'est pas la première fois qu'ils se séparent, c'est un couple tumultueux, c'est passionnel. Lui, il est fort jaloux. Il aime bien savoir ce qu'elle fait, il n'aime pas qu'elle soit avec d'autres hommes", a confié Jeanfi Janssens. Puis, après être revenu sur la supposée double vie que le sportif a menée avec Sidonie Biémont, la mère de ses deux enfants Zayn et Madi (2 ans et demi), le chroniqueur a précisé que Pamela Anderson s'était "emballée" : "Elle est extrême. Elle est vegan, les vegans, c'est des militants, ils sont remontés."

Selon lui, les anciens tourtereaux vont se remettre ensemble, leurs esprits se sont simplement échauffés. Un avis que ne partage visiblement pas l'ancienne star d'Alerte à Malibu. Alors qu'elle avait emménagé à Marseille avec Adil Rami l'an dernier, dans une villa à 3 millions d'euros avec piscine, elle a fait son retour à Los Angeles, bien décidée à tourner la page malgré les tentatives de reconquêtes du footballeur.

Rappel des faits

Pour rappel, c'est le 25 juin dernier que Pamela Anderson a lâché la grosse bombe, sur Instagram. En plus d'avoir annoncé sa rupture avec Adil Rami, elle a assuré que ce dernier menait une double vie avec Sidonie Biémont, la mère de ses jumeaux. La belle blonde a aussi qualifié le joueur de l'OM de "monstre", évoquant des violences psychologiques et physique qui l'ont poussée à prendre un garde du corps.

Après ces déclarations, Sidonie Biémont et Adil Rami sont sortis du silence. La première a évoqué les "mensonges" de son ex et le second a assumé. Malgré tout, Pamela Anderson ne s'est pas arrêtée là et a publié de nouvelles informations sur son blog. Comme les supposées intimidations dont elle aurait été victime pour participer à Danse avec les stars. Elle expliquait aussi que son ancien compagnon était jaloux au point de l'isoler.